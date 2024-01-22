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Диетолог Королева: Гипертоникам нужно рассчитывать свой рацион по калорийности

Диетолог Королева: Гипертоникам нужно рассчитывать свой рацион по калорийности

К развитию гипертонии часто приводит накопление лишнего веса. Для профилактики заболевания и контроля артериального давления мало лекарственной терапии – нужно следить за питанием, не допускать избыточной массы тела и сокращать потребление соли, заявила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

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