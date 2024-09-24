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Когда включат отопление в жилых домах в Москве

Когда включат отопление в жилых домах в Москве

Рассказываем, какая в квартире должна быть температура во время отопительного сезона, а также куда обратиться, если тепло так и не подали Отопительный сезон 2024–2025 годов начнется в Москве, как только в столице похолодает и установится стабильная осенняя погода.

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