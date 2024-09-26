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Магазин электроники "Плеер.ру" закрылся на неопределенный срок

Магазин электроники "Плеер.ру" закрылся на неопределенный срок

Официально администрация "Плеер.ру" сообщает о "приостановке работы по техническим причинам".Один из старейших и крупнейших магазинов электроники и бытовой техники в России "Плеер.

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