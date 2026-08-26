Дважды обновленный Lincoln Corsair добрался до Америки[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компактный кроссовер Lincoln Corsair дебютировал в 2019 году, став премиальным собратом модели Ford Kuga/Escape.
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