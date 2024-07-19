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16-летний парень на мопеде в Городце сбил полицейского

16-летний парень на мопеде в Городце сбил полицейского

Инспектор ДПС находился на службе и потребовал юношу остановиться, но тот наехал на него.Несовершеннолетний водитель мопеда сбил инспектора ДПС в Городце.

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