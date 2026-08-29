Боец Тращ: постоянные ошибки ВСУ в тактике дают преимущество штурмовикам РФ

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Украинские военнослужащие постоянно допускают ошибки в тактике минирования подходов к опорным пунктам, теряют бдительность, и это дает преимущество российским бойцам.
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