НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

В Красноярске водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре

В Красноярске водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре

Водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре. По предварительной информации ГИБДД, 13 августа около 17 часов ребенок перебегал дорогу через пешеходный переход на неустановленный сигнал светофора на улице Краснодарской, ее сбила «Тойота».

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