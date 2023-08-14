В Красноярске водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре

Водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре. По предварительной информации ГИБДД, 13 августа около 17 часов ребенок перебегал дорогу через пешеходный переход на неустановленный сигнал светофора на улице Краснодарской, ее сбила «Тойота».
Водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре. По предварительной информации ГИБДД, 13 августа около 17 часов ребенок перебегал дорогу через пешеходный переход на неустановленный сигнал светофора на улице Краснодарской, ее сбила «Тойота».
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