В Красноярске водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре

Водитель сбил 10-летнюю девочку прямо на светофоре. По предварительной информации ГИБДД, 13 августа около 17 часов ребенок перебегал дорогу через пешеходный переход на неустановленный сигнал светофора на улице Краснодарской, ее сбила «Тойота».