«Команда в полном порядке. Прошу не критиковать». Ротенберг — о третьем кряду поражении СКА

Роман Ротенберг прокомментировал очередную неудачу СКА, заявив, что его команда в порядке. Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о кондициях команды и ее задачах после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (3:5).
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