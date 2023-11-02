«Команда в полном порядке. Прошу не критиковать». Ротенберг — о третьем кряду поражении СКА

Роман Ротенберг прокомментировал очередную неудачу СКА, заявив, что его команда в порядке. Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о кондициях команды и ее задачах после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Авангарда» (3:5).