Путин удостоил патриарха Кирилла премии за вклад в укрепление единства нации

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла удостоили премии президента за укрепление единства нации. Текст соответствующего указа президента РФ Владимира Путина опубликовали на официальном портале правовой информации.
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