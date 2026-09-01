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Аргументы недели

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США заинтересованы в участии российской сборной на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

США заинтересованы в участии российской сборной на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, это повысит конкуренцию, зрелищность и принесет организаторам дополнительные рекламные доходы.

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