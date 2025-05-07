Есть способы лучше. Хотят ли алтайские предприниматели "пробивать" данные из резюме

Недавно с такой инициативой выступил глава Минцифры Российским работодателям хотят разрешить "пробивать" данные из резюме соискателей – например, опыт, стаж и образование, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
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