Рубль укрепляется в пределах 0,3 процента к основным валютным парам

На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 91,76 рублей за доллар.На валютной секции ММВБ курс валютной пары USD/RUB достиг уровня 91,76 рублей за доллар, 98,58 рублей за валютную пару EUR/RUB и 12,69 рублей за валютную пару CNY/RUB.