В Бурятии зафиксировали два землетрясения подряд

В Бурятии произошли два сейсмособытия. Спасатели проверяют целостность социально-значимых объектов. Как сообщили в региональном управлении МЧС, землетрясения зарегистрированы на территории Муйского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии