Веда Словена. День Ярабога.

Александр Николаевич

Народный праздник Егорий Вешний, он же Юрьев день, отмечается 6 мая 2024 года (по старому стилю – 23 апреля). Христиане наложили на него день памяти Георгия Победоносца. Имя Георгий не является русским, поэтому народ и использовал его производные –Жора, Егорий и Юрий. Так как в древности это Был праздник Яра (Жара)- Бога.