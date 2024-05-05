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Велемудр. Мир тесен.

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Веда Словена. День Ярабога.

Веда Словена. День Ярабога.

Юрий Вешний — день в народном календаре славян, приходящийся на 6 мая по ныне действующему календарю ( 23 апреля по старому стилю).

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Комментарии
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Александр Николаевич
Народный праздник Егорий Вешний, он же Юрьев день, отмечается 6 мая 2024 года (по старому стилю – 23 апреля). Христиане наложили на него день памяти Георгия Победоносца. Имя Георгий не является русским, поэтому народ и использовал его производные –Жора, Егорий и Юрий. Так как в древности это Был праздник Яра (Жара)- Бога.
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