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proavto21

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УАЗ Буханка в 2026 году: стоит ли легендарный фургон своих денег

УАЗ Буханка в 2026 году: стоит ли легендарный фургон своих денег

Рынок автомобилей в 2026 году продолжает удивлять: с одной стороны появляются всё более технологичные кроссоверы, с другой — сохраняется устойчивый спрос на технику, которую сложно назвать современной.

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