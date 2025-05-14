Жителям Ленинского района предлагают проголосовать за «Сквер Будущего» и экотропу

В России продолжается голосование за выбор объектов, которые будут благоустроены в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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