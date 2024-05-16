Агентство Эвана Мобли требовало, чтобы «Кливленд» не брал его на драфте

Форвард был выбран под третьим пиком на драфте-2021. По сообщению источника, представители Мобли из агентства Wasserman предупреждали «Кливленд» не выбирать их клиента, что является достаточно распространенной стратегией, призванной повлиять на будущее проспекта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии