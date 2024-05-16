НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

136 подписчиков

Агентство Эвана Мобли требовало, чтобы «Кливленд» не брал его на драфте

Форвард был выбран под третьим пиком на драфте-2021. По сообщению источника, представители Мобли из агентства Wasserman предупреждали «Кливленд» не выбирать их клиента, что является достаточно распространенной стратегией, призванной повлиять на будущее проспекта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх