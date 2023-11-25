Новый глобальный конфликт и объединение трех держав: предсказания Ванги на 2024 год Предсказание о глобальном конфликте Болгарская ясновидящая Ванга, скончавшаяся в 1996 году, оставила после себя множество предсказаний, которые продолжают будоражить умы людей по всему миру.