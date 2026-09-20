По позывным...

Не слышала ранее это стихотворение. Но потом отрывки из него прочитали в одной передаче на канале Россия-24.
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