Сергачев против «Вашингтона»: передача, 4 броска, 3 хита, 2 блока за 27:06

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал голевую передачу в матче чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:4).

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