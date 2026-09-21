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Business Daily

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Atlantis The Royal снова получает три ключа MICHELIN — и Дубай продолжает поднимать планку гостиничной роскоши

Atlantis The Royal снова получает три ключа MICHELIN — и Дубай продолжает поднимать планку гостиничной роскоши

В Дубае есть отели, в которые приезжают переночевать, и есть те, ради которых меняют маршрут путешествия.

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