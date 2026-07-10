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Николай Ларин: «В Италии и России одна и та же проблема – лимит на легионеров. Молодым футболистам негде играть, потому что все места заняли игроки из других стран»

Бывший директор академии «Чертаново», руководитель медиафутбольного Chertanovo Николай Ларин в беседе с журналистом Нобелем Арустамяном высказался проблемах футбола в Италии.

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