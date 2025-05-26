Сегодня, 26 мая, исполнилось 20 лет, как не стало с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки Лапина Виктора Викторовича.
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Сегодня, 26 мая, исполнилось 20 лет, как не стало с нами нашего дорогого мужа, папы, дедушки Лапина Виктора Викторовича.