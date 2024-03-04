Градоначальник подписал соглашение со строительным колледжем

Документ предусматривает прохождение студентами практики в муниципальных предприятиях и целевое обучение Глава Смоленска Александр Новиков подписал соглашение о сотрудничестве между мэрией и строительным колледжем.
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