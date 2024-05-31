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Врачи программы «Жить здорово!» назвали идеальный набор продуктов для завтрака

Врачи программы «Жить здорово!» назвали идеальный набор продуктов для завтрака

Врач Елена Малышева, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали лучшие продукты для завтрака.

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