3 июля в России отмечают День ГИБДД

3 июля в России отмечают День ГИБДД3 июля — День ГИБДД России. В последние годы дорожное движение все больше контролируется с помощью камер видеофиксации и других приборов, однако очевидно, что без инспекторов обойтись нельзя — ни раньше, ни сейчас.