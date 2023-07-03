Живая Кубань

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3 июля в России отмечают День ГИБДД

3 июля в России отмечают День ГИБДД

3 июля в России отмечают День ГИБДД3 июля — День ГИБДД России. В последние годы дорожное движение все больше контролируется с помощью камер видеофиксации и других приборов, однако очевидно, что без инспекторов обойтись нельзя — ни раньше, ни сейчас.

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