В Печатниках пройдет ярмарка трудоустройства для участников СВО и членов их семей

В центре «Профессии будущего» в Печатниках 7 октября в 11.00 пройдет ярмарка трудоустройства для участников специальной военной операции и членов их семей.
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