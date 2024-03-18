Индия запасается алмазами Согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, импорт алмазов по итогам февраля составил 15,22 млн карат.
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Индия запасается алмазами Согласно данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, импорт алмазов по итогам февраля составил 15,22 млн карат.
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