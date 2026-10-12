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Макрон объявил о перехвате танкера теневого флота

Макрон объявил о перехвате танкера теневого флота

Франция задержала нефтяной танкер DF Peak, подозреваемый в хождении под ложным флагом и незаконной перевозке топлива, в 450 морских милях к югу от Реюньона, заявил президент Эммануэль Макрон 12 октября в соцсети X.

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