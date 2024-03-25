Это был Ад. Сергей Светлаков и Виктор Гусев поделились пережитым в Крокусе

Сергей Светлаков и Виктор Гусев попали в число тех, кому повезло остаться живым. Их места находились в ложе над залом, где разворачивались трагические события, а потому им удалось незамеченными выскользнуть в фойе, а потом уже сотрудники Крокуса вывели их через задымленные коридоры на улицу.
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