Это был Ад. Сергей Светлаков и Виктор Гусев поделились пережитым в Крокусе

Сергей Светлаков и Виктор Гусев попали в число тех, кому повезло остаться живым. Их места находились в ложе над залом, где разворачивались трагические события, а потому им удалось незамеченными выскользнуть в фойе, а потом уже сотрудники Крокуса вывели их через задымленные коридоры на улицу.