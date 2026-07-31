‼️🇺🇦🔥Мощный взрыв и пожар в Павлограде после удара По объекту врага в Днепропетровской области нанес удар беспилотник.
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‼️🇺🇦🔥Мощный взрыв и пожар в Павлограде после удара По объекту врага в Днепропетровской области нанес удар беспилотник.
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