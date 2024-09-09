Dasein и человечность: кино (не)прошлого («Перед рассветом», «Перед закатом», «Перед полуночью») как манифестация семейной состоятельности

Несмотря на настойчивое желание некоторых СМИ рассказывать о мистере Рипли, с его декадентской эстетикой, смертью, сдвинутой психикой, пафосом запретной красоты, якобы вкуса и активного желания, хотелось бы обратить внимание на.
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