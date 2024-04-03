Время строгого поста и молитвы

В Салехарде с рабочим визитом находится муфтий Ямала Хайдар Хафизов. Духовный лидер подчеркнул, что не так часто бывает в арктической столице, но всегда старается при первой возможности приехать в Салехард, Лабытнанги и Харп для того, чтобы встретиться с верующими.