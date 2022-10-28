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Ученые наблюдали новое квантовое состояние при комнатной температуре

Ученые наблюдали новое квантовое состояние при комнатной температуре

Топологический изолятор — материал, который в объеме представляет собой диэлектрик (изолятор), но его поверхность проводит электрический ток, то есть благодаря внутренней топологии электроны могут перемещаться только по поверхности материала.

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