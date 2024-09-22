Байден и Кисида договорились укреплять сотрудничество в сфере безопасности

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, который вскоре покинет пост главы правительства, и президент США Джо Байден, который вышел из избирательной кампании перед выборами в ноябре, договорились о дальнейшем развитии сотрудничества двух стран в области безопасности.
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