Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся

Встреча может пройти уже в пятницу, 25 апреля Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, если они будут, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.