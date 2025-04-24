Песков: Кремль сообщит о контактах Путина и Уиткоффа, если они состоятся

Встреча может пройти уже в пятницу, 25 апреля Кремль своевременно сообщит о контактах президента России Владимира Путина и спецпосланника президента Соединенных Штатов Стива Уиткоффа, если они будут, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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