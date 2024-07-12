Разработан незаметный водяной знак. Он надежнее обычных

В НИУ ВШЭ разработали алгоритм для защиты цифровых изображений с использованием незаметного, но устойчивого цифрового водяного знакаСотрудники НИУ ВШЭ разработали алгоритм, позволяющий незаметно защитить цифровые изображения с помощью устойчивого водяного знака: он невидим для человеческого глаза, но легко извлекается при необходимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии