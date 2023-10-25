Агентство Standard & Poor's ухудшило прогноз по кредитному рейтингу Израиля

Кредитно-рейтинговое агентство Standard & Poor's изменило свой прогноз по кредитному рейтингу Израиля со "стабильного" на "негативный", поскольку страна ведет войну против ХАМАСа в секторе Газа в ответ на нападение палестинской группировки.
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