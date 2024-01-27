Флюид для волос: что это такое, как правильно выбрать и применять

Одним из новшеств в косметике являются флюиды для волос. Что это такое? Несмотря на продолжительный период, прошедший после презентации средства, не все девушки знают, что представляют собой флюиды и как ими правильно пользоваться.
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