Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не желает конфликта России и НАТО

Никто в Европе не желает начала прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.
Популярные статьи
- США захлестнула волна организованных ограблений дорогих магазинов
- Эксперимент французских нейрофизиологов продемонстрировал, что за работу с инструментами и понимание сложных синтаксических конструкций отвечает одна и та же область мозга
- Полиция Китая накрыла нелегальную сеть по организации поездок в российские казино
Свежие комментарии