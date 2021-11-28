Комсомольская правда

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Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не желает конфликта России и НАТО

Глава МИД Венгрии заявил, что Европа не желает конфликта России и НАТО

Никто в Европе не желает начала прямого конфликта между Россией и НАТО, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью RT.

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