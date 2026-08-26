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В Госдуме объяснили, почему Россия переходит на новую модель высшего образования

В Госдуме объяснили, почему Россия переходит на новую модель высшего образования

Новая модель призвана усилить отраслевую привязку обучения и увеличить долю практики Новая модель высшего образования повысит качество подготовки будущих специалистов, сообщил "Абзацу" первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.

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