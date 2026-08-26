В Госдуме объяснили, почему Россия переходит на новую модель высшего образования

Новая модель призвана усилить отраслевую привязку обучения и увеличить долю практики Новая модель высшего образования повысит качество подготовки будущих специалистов, сообщил "Абзацу" первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии