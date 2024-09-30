Түбән Камада бер төркем контрактник махсус хәрби операция зонасына китте

Бүген Түбән Камада Саклану министрлыгы белән контракт имзалаган ун ир-егет хәрби хезмәткә китте. Алар Үзәк хәрби округ, Төньяк Флот, Һава-десант гаскәрләре бүлекчәләрендә хезмәт итәчәк, шул исәптән махсус хәрби операциядә катнашачак.
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