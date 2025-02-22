Штайнер отозвал иск к «Хаасу», стороны пришли к соглашению

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер отозвал иск к американской команде. Итальянский специалист подал в суд, утверждая, что «Хаас» во многом выстроил свой успех и фанбазу благодаря ему и продолжает использовать его имя после разрыва в конце 2023 года.