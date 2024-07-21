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Бразильский дизайнер Сисеро Мораис представил 3D-реконструкцию облика Ивана Грозного

Бразильский дизайнер Сисеро Мораис представил 3D-реконструкцию облика Ивана Грозного

Бразильский дизайнер Сисеро Мораис создал 3D-реконструкцию лица русского царя Ивана Грозного. Для работы он использовал данные, собранные советским ученым Михаилом Герасимовым в ходе раскопок могилы царя, сообщает «Культуромания».

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