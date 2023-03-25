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Марочко: количество украинок в составе ВСУ увеличивается каждый месяц

Марочко: количество украинок в составе ВСУ увеличивается каждый месяц

Число женщин в рядах Вооруженных сил Украины увеличивается каждый месяц. Этой информацией поделился подполковник НМ Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

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