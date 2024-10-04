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Царьград

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"Откуда у чиновника такая богатая квартира?!" Поплавская разоблачила схемы коррупционеров

"Откуда у чиновника такая богатая квартира?!" Поплавская разоблачила схемы коррупционеров

Яна Поплавская рассказала, как высокопоставленные чиновники могут "отмывать" коррупционные деньги с помощью ипотеки.

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