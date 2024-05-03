«Грязными лапами туда лезут»: уход мужа Блиновской на СВО усугубил положение блогерши

Елене Блиновской продлили арест. Из-за чего «королева марафонов» расплакалась в зале суда? Готова ли она погасить долг почти в миллиард рублей? Правда, что муж блогерши отправился на специальную военную операцию (СВО), чтобы спасти жену? И почему его контракт с Министерством обороны РФ собираются расторгнуть? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии