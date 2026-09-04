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Царьград

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The Washington Post: США провели симуляцию конфликта с Россией 2028

The Washington Post: США провели симуляцию конфликта с Россией 2028

В США провели военную симуляцию, моделируя возможное обострение между Россией и НАТО в 2028 году. Участие приняли члены Конгресса, экс-военные и разведчики.

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