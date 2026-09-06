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temapenza

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Кошка шипит и придавливает уши: как не перепутать ужас любимца с «смешным нравом»

Миллионы людей раз в день просматривают забавные ролики с кошками, не подозревая, что за умилительной картинкой нередко прячется звериный ужас.

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