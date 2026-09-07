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ТАСС

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"Маленький шаг в сторону мира". Песков - о встрече Путина с эмиссарами США

"Маленький шаг в сторону мира". Песков - о встрече Путина с эмиссарами США

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прошедшая 5 сентября встреча президента РФ Владимира Путина с эмиссарами США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала маленьким шагом в сторону мира, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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